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على الفئات المستثناة للدخول إلى المملكة.. بدءاً من اليوم الخميس

مصر للطيران: تحديث هام لإجراءات السفر من مصر السعودية.. تعرّف عليها

كشفت مصر للطيران عن ‏تحديث هام لإجراءات السفر من جمهورية مصر العربية إلى المملكة العربية السعودية.



وقالت الشركة: بناءً على التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية اعتبارًا من اليوم ٢٠ مايو ٢٠٢١، على الفئات المستثناة للدخول إلى المملكة العربية السعودية القيام بما يلي:



‏- عمل فحص PCR لمن هم فوق 8 أعوام قبل السفر 72 ساعة، فيما عدا المواطنين السعوديين.



الخضوع للحجر المؤسسي لمدة ٧ أيام وإجراء عدد ٢ فحص PCR، الأول عند الوصول والثاني بعد مرور ٦ أيام في الحجر المؤسسي.



‏- علي جميع الركاب المنطبق عليهم قواعد الحجر المؤسسي دفع قيمة الحجر المؤسسي قبل السفر من خلال مكاتب بيع مصر للطيران أو مركز خدمة عملاء مصر للطيران 1717 من خلال إصدار قسيمة (EMD) سيتوجب تقديمها عند إنهاء إجراءات السفر.



وأضافت: "‏يستثنى من ذلك الفئات التالية مع تقديم المستندات الدالة على خضوعهم للاستثناء وهم:المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة ‏(على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص PCR لهم في نهاية مدة الحجر ابتداءً من اليوم السادس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة)".

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وأوضحت أن من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعوائلهم المقيمون على أن تتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي في منازلهم حسب ما تعتمده وزارة الصحة.

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وتابعت: "الممارس الصحي الذي يتبع قطاعًا حكوميًا يُعفى من الحجر المؤسسي فيما يتوجب على عوائلهم وعلى الممارسين الصحيين العاملين في القطاع الخاص الحصول على الحجر الصحي المؤسسي"، والممارس الصحي الذي يتبع قطاعًا حكوميًا يعفى وعوائلهم التي تقل أعمارهم عن 18 سنة من الحجر المؤسسي على أن يكون حجر منزلي. والممارس الصحي وعوائلهم الذي يعمل في القطاع الخاص والمحصنون طبقًا لتطبيق توكلنا يعفى من الحجر المؤسسي.



‏وكذلك الممارس الصحي وعوائلهم الذي يعمل في قطاع خاص وأكمل (14) يومًا منذ تلقيه كامل جرعات لقاح كورونا خارج المملكة بأحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة (جرعتين من لقاح فايزر-بايونتك أو جرعتين من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا أو جرعتين من لقاح مودرنا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون) ‏مع تقديم ما يثبت ذلك وفق متطلبات التي تضعها وزارة الصحة.



واختتمت: أنه يُستثنى من عمل الفحصين (PCR) للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية جميع من هم دون سن الثامنة.