بالفيديو.. مكة تشهد أمطارًا متفاوتة على معظم الأحياء

السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لمزيد من الهطول

تصوير: محمد الهذلي، نزار نواب

شهدت العاصمة المقدسة، عصر اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركزت على معظم الأحياء، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لمزيد من الهطول.

ونبّه الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة خلال اليوم الجمعة.


جاء ذلك بعد النشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة (احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة - أتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة- العاصمة المقدسة - الجموم.

أمطار الأرصاد مكة المكرمة

5

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441 04:47 PM

السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لمزيد من الهطول

بالفيديو.. مكة تشهد أمطارًا متفاوتة على معظم الأحياء

هادي العصيمي

مكة المكرمة

0 2,419

تصوير: محمد الهذلي، نزار نواب

شهدت العاصمة المقدسة، عصر اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركزت على معظم الأحياء، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لمزيد من الهطول.

ونبّه الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة خلال اليوم الجمعة.


جاء ذلك بعد النشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة (احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة - أتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة- العاصمة المقدسة - الجموم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أمطار الأرصاد مكة المكرمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019