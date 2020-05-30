"مدني جازان" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء

بعد تنبيه "الأرصاد" من أمطار ورياح على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد.

وتشمل الحالة مدينة جازان، ومحافظات: الداير بني مالك، والدرب، والعارضة، وفيفا، وهروب، وفرسان، وتستمر حتى السابعة مساء اليوم.

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30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 02:22 PM

بعد تنبيه "الأرصاد" من أمطار ورياح على عدة محافظات

"مدني جازان" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد.

وتشمل الحالة مدينة جازان، ومحافظات: الداير بني مالك، والدرب، والعارضة، وفيفا، وهروب، وفرسان، وتستمر حتى السابعة مساء اليوم.

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