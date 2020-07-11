بنك التنمية يموِّل 827 منشأة بــ70 مليون ريال حتى منتصف 2020

محققًا نموًّا إيجابيًّا مقارنة بالنصف الأول للعام الماضي

أعلن بنك التنمية الاجتماعية تحقيقه نموًّا في معدلات صرف التمويلات للمنشآت الممولة من قِبل البنك حتى إقفال منتصف العام الحالي، وشهد ذلك ارتفاعًا في حجم تمويل المنشآت لدى البنك، نتج منه نمو إيجابي لنتائج النصف الأول من هذا العام 2020م مقارنة بالنصف الأول للعام الماضي 2019م. فيما تصدر شهر يونيو بوصفه أعلى شهر في صرف تمويلات بنك التنمية للمنشآت، رغم أزمة تفشي فيروس كورونا التي اجتاحت العالم بأسره، وتداعياتها الاقتصادية على قطاع الأعمال.

ويأتي ذلك نتيجة اعتماد البنك برنامجًا للدعم متزامنًا مع تركيز البنك على تسخير جميع الموارد، سواء الفنية أو التقنية؛ لتسهم بشكل مباشر في تسريع رحلة التمويل، ومساندة العملاء خلال الأزمة التي تولدت من الجائحة؛ إذ جرى صرف تمويلات لأكثر من 2500 منشأة بقيمة 266 مليون ريال حتى نهاية يونيو 2020.

فيما حقق البنك بعد رفع منع التجول خلال شهر يونيو أعلى شهر في صرف تمويلات بنك التنمية للمنشآت؛ إذ جرى تمويل 827 منشأة بقيمة مالية قاربت 70 مليون ريال، توزعت على القطاعات الآتية: "التعليم، التجزئة، الصناعات التحويلية، التقنية، الخدمات الإدارية وأنظمة الدعم، الإعاشة والإيواء الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الفنون والترفيه والتسلية، أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، وكذلك الرعاية الطبية". كما شملت تغطية جغرافية واسعة في أغلب مناطق السعودية.

وفي هذا الصدد أضاف الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد: "إنه لمن المطمئن والمبشر رؤيتنا عودة المنشآت لأعمالها، وتعافي القطاعات تدريجيًّا. وهذا ما هو إلا حصيلة توجيهات قيادتنا الرشيدة - حفظها الله - في تبني حزمة من البرامج والمبادرات الداعمة لقطاع المنشآت تمكينًا لها من تجاوز الأزمة الحالية، كان من ضمنها أن اعتمد البنك برنامجًا متخصصًا للمنشآت لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة من تفشي فيروس كورونا المستجد بمخصصات مالية بلغت 8 مليارات لعامَيْ 2020 و2021. كما حرص البنك منذ بداية الجائحة على استمرارية تقديم أعماله بالطاقات القصوى في ظل الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة، وحرص البنك على تطبيقها لسلامة العملاء والموظفين. وشمل ذلك تحسين الإجراءات المتعلقة بالتمويل، ورفع أسقف تمويل المنشآت، وتسريع رحلة العميل، وتوظيف التحول الرقمي لمساندة المستهدفات. وكان على أثر ذلك أن حقق البنك أعلى إنجاز في صرف الدفعات لشهر يونيو الماضي، وتحقيقه نموًّا إيجابيًّا في إجمالي التمويلات المصروفة حتى إقفال منتصف العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وأكد الراشد أن هذه الإنجازات لم تأتِ إلا من حرص البنك، وانطلاقًا من توجهه الاستراتيجي على دعم المنشآت الناشئة والصغيرة لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني والمحتوى المحلي عبر تقديم برامج مساندة لرواد الأعمال، تُمكِّنهم من البدء في مشاريعهم التجارية، وضمان استمرارية أنشطتهم لمواجهة الأزمات الطارئة، ضمن دور البنك المحوري كجزء فعَّال في منظومة البيئة الداعمة لريادة الأعمال، ومساندة توليد الوظائف للمواطنين عن طريق المنشآت الممولة من قِبل البنك.

الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يعد بوابة التمويل الأكبر والأوسع نفاذًا من حيث الوصول للمواطنين والمواطنات، من خلال تقديم حزمة من المنتجات والخدمات التي تستهدف تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في القطاعات ذات الأولوية والواعدة. واستفاد منذ تأسيسه أكثر من 26 ألف منشأة، نتج منها توليد نحو 60 ألف وظيفة للسعوديين خلال 10 سنوات ماضية، بقيمة قاربت 8 مليارات ريال.

ويمكن لرواد الأعمال التعرُّف والتقديم على تمويل البنك بزيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.sdb.gov.sa.