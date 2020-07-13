جبال "فيفاء" تتزيَّن بحبات البَرَد.. والأمطار الغزيرة تنعش الأجواء للمتنزهين

المزارعون توقَّعوا موسم حصاد مختلفًا هذا العام لتأخُّر "الغبرة" الموسمية

تزيَّنت جبال فيفاء عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مساء أمس، واستغل الأهالي الأجواء المعتدلة للخروج والتنزه، ورسم لوحات فنية من حبات البَرَد.

وفي التفاصيل، هطلت أمطار غزيرة عصر أمس الأحد على محافظة فيفاء، تساقطت معها حبات البَرَد، فيما يتوقَّع المزارعون أن يكون موسم الزراعة مختلفًا هذا العام لاستمرار هطول الأمطار، وتأخُّر وصول "الغبرة" الموسمية.