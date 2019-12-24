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متحدثة عن معاناة حيوان وحيد القرن الذي لم يتبقَّ منه إلا أعداد قليلة حول العالم

مصورة ناشيونال جيوغرافيك: لماذا تقتلون من يجلب لنا آلاف السياح سنويًّا؟

عرضت مصورة قناة "ناشيونال جيوغرافيك" آمي فيتال، خلال فعاليات للمهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" في نسخته الرابعة بإمارة الشارقة؛ صورًا توضح معاناة وحيد القرن الأبيض الشمالي المهدد بخطر الانقراض.



وبحسب الصور: تظهر "سودان"، وهي آخر ذكور نوع وحيد القرن الأبيض الشمالي، يواسيه الحارس جوزيف واشيرا، قبل لحظات من مفارقته الحياة في داخل محمية "أول بيجيتا" في شمال كينيا؛ وفق السي ان ان عربية.



والتقت المصورة فيتال بـ"سودان" الذي كان يعيش في حديقة حيوانات "دفور كرالوف" في جمهورية التشيك؛ حيث كان يُنقل جوًّا إلى محمية "أول بيجيتا" في شمال كينيا، وفي ذلك الوقت لم يتبقَّ سوى 8 حيوانات من نوع وحيد القرن الأبيض الشمالي على قيد الحياة، وكانت تعيش جميعها في الأسر في حدائق الحيوانات.



وعاشت سلالة هذا النوع على الكوكب ملايين السنين، ولكنها لم تستطع البقاء على قيد الحياة، فيما غادر "سودان" و3 حيوانات من نوع وحيد القرن الأبيض الشمالي حديقة الحيوان في ليلة باردة في محمية "أول بيجيتا". وقد كان الخبراء يأملون أن يحفز هواء الموئل الطبيعي ومياهه وطعامه ومساحاته الشاسعة نوع حيوانات وحيد القرن الأبيض الشمالي، فتستعيد فرصتها في الحياة والتكاثر مجددًا، وتمتلئ غابات أفريقيا بهذا النوع من جديد.



وترجّح فيتال أنه في حالة استمرار الصيد المحظور فإن نوع وحيد القرن إلى جانب الأفيال ومجموعة من حيوانات السهول الأقلّ شهرة؛ ستنقرض وظيفيًّا من حياتنا، متسائلة: لماذا تقتلون هذه الحيوانات وهي تجلب آلاف من السياح سنويًّا؟!