جولة سرية تطيح بقيادات صحية في المحاني والحوية وتحيل 20 موظفاً للتحقيق

أكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي الأخبار المتتالية عن نتائج الجولات السرية لمدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها جولة الفجر على مركز صحي شرق الحوية فجر أمس وهو المركز الصحي المناوب للعمل 24 ساعة.

واستعرض الربيعي جملة من الإجراءات السريعة التي اتخذها القحطاني خلال جولاته في مستشفى المحاني العام ومركز صحي شرق الحوية و مركز صحي كرا السربي في تربة وإحالة 20 موظفاً وموظفة للتحقيق في كل من إشراف الصحة العامة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى المحاني ومركز صحي شرق الحوية ومركز صحي كرا السربي في محافظة تربة وإعفاء قيادات صحية في بعض المواقع.

وكانت الجولات قد نفذت بشكل سري خلال اليومين الماضيين وفي أوقات متفاوتة وقد سبقتها جولات سرية للمتسوق السري ورصدت بعض الملاحظات داخل قطاعات صحية داخل المحافظة وفي المناطق الخارجية التابعة لها.

وكشفت عن وجود قصور في الأداء والإجراء الطبي المتبع في حالات مرضية وفي معايير مكافحة العدوى والسياسة الطبية المتخذة في صرف الدواء وملاءمته للحالة الصحية للمريض.

وأكد المتحدث الرسمي أن تلك الجولات تم تفعيلها بطرق متعددة حيث هدفت إلى رفع زيارات المتسوق السري ورصد الملاحظات والتوجيه بمعالجتها والإفادة عن أسبابها تتبعها جولات تقصٍ ترفع بالنتائج الواقعية ومدى تفاديها وفي حالات محددة تستوجب الوقوف المباشر عليها من خلال جولات سرية في أوقات معينة من قبل صاحب القرار.

كما وجه القحطاني إدارة المتابعة البدء في إجراء التحقيق مع الحالات المشار إليها والرفع بالعقوبات النظامية.

وأكد الربيعي أن صحة الطائف تضم أكثر من 15 مستشفى و123 مركزاً صحياً يعمل بها ما يقارب 14 ألف موظف وموظفة وتواصل نهجها في سياسة الثواب والعقاب للجميع ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة المزيد من الجولات التي تسفر عن نتائج تستوجب تكريماً للكوادر الملتزمة بالأداء الإيجابي وعقوبات نظامية للحالات السلبية في أداء مهامها.