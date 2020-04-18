جمعية "طيبة النسائية" تقدّم عددًا من المبادرات لمواجهة تداعيات "كورونا"

ضمن "خير المدينة".. بينها توزيع سلال غذائية وصرف الإعانات المالية

أكّدت المديرة التنفيذية لجمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة، فاطمة التونسي؛ أن الجمعية قدمت عددًا من المبادرات تزامنًا مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجدّ ضمن مبادرة أمير منطقة المدينة الأمير فيصل بن سلمان "خير المدينة"؛ ومن أهمها حملة "عشان السعودية جالسين بالبيت"، ومبادرة (أبشروا بالخير).



وأوضحت التونسي لـ"سبق" أنه تم توزيع ٢٤٣٤ سلة غذائية حتى الآن، وتهدف هذه الحملة إلى إيصال السلال الغذائية إلى منازل المستفيدات من الأرامل والأيتام والمطلقات في الجمعية، والمسجلين من خلال الجوال المعلن أو الروابط الخاصة بمبادرة "خير المدينة"، بالتعاون مع فريق العمل في حفظ النعمة والبريد السعودي وفريق عطاءات التطوعي.



وأشارت إلى أن الجمعية ساهمت في توزيع المياه الصحية للأسر المتضررة، ولم تغفل جمعية طيبة الجانب التوعوي والتثقيفي؛ حيث أصدرت عددًا من المنشورات التوعوية، و١٩ فيلمًا تثقيفيًّا للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وقدمت عددًا من خدمات التدخل السريع.



وتابعت: تم صرف الإعانات المالية بقيمة ٣٣٥١٣٥ ريالًا للأسر المستفيدة من الجمعية من الأرامل والأيتام والمطلقات، حتى توفر له الإعانات المعيشية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.