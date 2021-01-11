"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 158 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 11 يناير 2021، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 363949 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 158 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 355706 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6295 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1948 والحالات الحرجة 312 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 11 يناير 2021، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 363949 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 158 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 355706 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6295 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1948 والحالات الحرجة 312 حالة.