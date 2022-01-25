شاهد.. ضبط 290 ألف عبوة وملصق لعلامات تجارية مجهولة بالرياض

إغلاق المنشأة والقبض على العمالة ومصادرة عدد من مكائن التصنيع

تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، بمشاركة الجهات الأمنية، من ضبط مجموعة من العمالة أسّسوا معملاً للغش في العلامات التجارية المعروفة، وصفحةً على الإنترنت لتسويق منتجاتهم مجهولة المصدر بمدينة الرياض.

ونجحت الوزارة في ضبط أكثر من 290 ألف عبوة وملصق لعلامات تجارية معروفة مجهولة المصدر ومكائن تصنيع في الموقع المخالف.

وأكّدت الوزارة في فيديو نشرته عبر حسابها بتويتر، أنه تمّ ضبط ومصادرة المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر وإغلاق المنشأة والقبض على العمالة من قِبل الجهات الأمنية.