"مدني مكة": ابتعدوا عن التمديدات الكهربائية المعرضة لمياه الأمطار

على خلفية تنبيه "الأرصاد" عن تقلبات جوية

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة خلال يوم الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة على أجزاء من "منطقة مكة المكرمة- العاصمة المقدسة- الجموم".

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم نايف الشريف: على الجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تَعرّضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي.

وشدد على ضرورة تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناءالبرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.