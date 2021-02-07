محافظ العرضيات يعزي ذوي الشهيد البحيري

قدم محافظ ‫العرضيات علي بن يوسف الشريف، واجب العزاء لأسرة ‫الشهيد محمد بن سالم البحيري، بمركز قنونا بمحافظة العرضيات.

جاء ذلك خلال زيارته بعد عصر اليوم لمنزل الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.