مالي تسجل حالتيْ إصابة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 2573 مقابل 1696 حالة شفاء

سجلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في مالي، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 2573 حالة، مقابل 1696 حالة شفاء؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 125 حالة.

مالي فيروس كورونا الجديد

0

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 08:49 AM

إجمالي الإصابات بلغ 2573 مقابل 1696 حالة شفاء

مالي تسجل حالتيْ إصابة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 108

سجلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في مالي، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 2573 حالة، مقابل 1696 حالة شفاء؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 125 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مالي فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020