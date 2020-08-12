مالي تسجل حالتيْ إصابة بفيروس كورونا

سجلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في مالي، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 2573 حالة، مقابل 1696 حالة شفاء؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 125 حالة.مالي فيروس كورونا الجديد
إجمالي الإصابات بلغ 2573 مقابل 1696 حالة شفاء
سجلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في مالي، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 2573 حالة، مقابل 1696 حالة شفاء؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 125 حالة.