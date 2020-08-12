مالي تسجل حالتيْ إصابة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 2573 مقابل 1696 حالة شفاء

سجلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في مالي، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 2573 حالة، مقابل 1696 حالة شفاء؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 125 حالة.