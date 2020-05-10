حالات التعافي من كورونا في المملكة تقترب من ثلث الإصابات.. الإجمالي 11,457 ألفًا

ارتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، إلى 11,457 حالة في المملكة، في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية وباتت حالات التعافي تقارب ثلث إجمالي الإصابات بالفيروس .
وبحسب موقع وزارة الصحة بلغ إجمالي المتعافين 11,457 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد.
وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 39,048 حالة .
فيروس كورونا الجديد
39,048 جملة الإصابات بالفيروس
ارتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، إلى 11,457 حالة في المملكة، في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية وباتت حالات التعافي تقارب ثلث إجمالي الإصابات بالفيروس .
وبحسب موقع وزارة الصحة بلغ إجمالي المتعافين 11,457 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد.
وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 39,048 حالة .