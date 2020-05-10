حالات التعافي من كورونا في المملكة تقترب من ثلث الإصابات.. الإجمالي 11,457 ألفًا

39,048 جملة الإصابات بالفيروس

ارتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، إلى 11,457 حالة في المملكة، في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية وباتت حالات التعافي تقارب ثلث إجمالي الإصابات بالفيروس .
‏ وبحسب موقع وزارة الصحة بلغ إجمالي المتعافين 11,457 حالة تعافي من فيروس ‫كورونا المستجد.
وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس ‫كورونا المستجد في المملكة 39,048 حالة .

فيروس كورونا الجديد

10

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 04:02 PM

39,048 جملة الإصابات بالفيروس

حالات التعافي من كورونا في المملكة تقترب من ثلث الإصابات.. الإجمالي 11,457 ألفًا

محمد المواسي

الرياض

2 7,229

ارتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، إلى 11,457 حالة في المملكة، في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية وباتت حالات التعافي تقارب ثلث إجمالي الإصابات بالفيروس .
‏ وبحسب موقع وزارة الصحة بلغ إجمالي المتعافين 11,457 حالة تعافي من فيروس ‫كورونا المستجد.
وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس ‫كورونا المستجد في المملكة 39,048 حالة .

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020