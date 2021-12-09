تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الرايس وينبع

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الرايس وينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.