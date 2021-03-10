السعودية وفرنسا تنفذان التمرين البحري "القرش الأبيض -21 "

في إطار تبادل الخبرات بين القوتين البحريتين وتطوير قدراتهما

تنفذ القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها الفرنسية التمرين البحري الثنائي المختلط "القرش الأبيض -21".

وذكرت وزارة الدفاع أن هذا التمرين يأتي في إطار تبادل الخبرات بين البحريتين وتطوير قدراتهما وتعزيز عمليات الأمن البحري في المنطقة.