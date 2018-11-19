في أول ثلاث دقائق .. بيع 20 ألف تذكرة لديربي جدة

شهد موقع مكاني المختص بتسويق وبيع تذاكر مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ‏إقبالًا كبيرًا جدًّا على حجز تذاكر ⁧‫لقاء ديربي جدة بين الاتحاد‬⁩ والأهلي‬⁩؛ حيث تم حجز 20,000 تذكرة في أول ثلاث دقائق من بداية الطرح.

يذكر أن اللقاء سيقام مساء الأحد المقبل ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.