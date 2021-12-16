"الليرة التركية" تواصل انهيارها وتهوي إلى مستوى تاريخي جديد

وسط توقعات بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي رغم زيادة التضخم

واصلت الليرة التركية انهيارها، لتهبط خلال تعاملات اليوم الخميس إلى مستوى تاريخي جديد، بعد أن وصل سعر صرفها إلى 15.21 ليرة للدولار.

وبحلول الساعة 09:38 بتوقيت موسكو، جرى تداول العملة التركية عند مستوى 15.07 ليرة للدولار، وقبل ذلك بلغت العملة مستوى 15.21 ليرة للدولار، وهو ما يُعد مستوى تاريخيًّا متدنيًا بحسب "روسيا اليوم".

ويأتي التراجع في ظل توقعات بأن يخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساسية في اجتماعه اليوم الخميس؛ على الرغم من زيادة حادة في التضخم في البلاد.