"التجارة" تضبط 551 منتجًا مخالفًا في جولة بصواريخ جدة

رصدت عدة مخالفات لعدم وضع تسعيرة أو غياب الفواتير

نفّذت الفِرَق الرقابية بوزارة التجارة بجدة مساء أمس الاثنين، جولة على سوق الصواريخ والأسواق الشعبية المجاورة له، بمشاركة (أمانة جدة- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- هيئة الزكاة والدخل والجمارك- هيئة الغذاء والدواء- شرطة جدة).

وتم ضبط 551 منتجًا مخالفًا لنظام العلامات التجارية، و8 مخالفات عدم وضع تسعيرة، و3 مخالفات رفض إعطاء فاتورة (عدم وجود فواتير)، وعدد من المخالفات للإجراءات الاحترازية.

وقام مندوب الموارد البشرية بضبط 8 مخالفات توطين ومندوبو هيئة الزكاة والدخل والجمارك بضبط 15 مخالفة، وتم إغلاق منشأتين من قِبَل أمانة جدة؛ لعدم وجود تراخيص؛ فيما تمكنت عمالة مخالفة من الهروب، وتم إعداد المحاضر اللازمة بذلك واستدعاء أصحاب المنشآت المخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية في حقهم.