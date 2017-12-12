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يُشترط في المتقدم أن يكون سعودياً وألا يتجاوز عمره 30 عاماً

جامعة الملك عبدالعزيز تطرح وظيفة "معيد" بكلية علوم الأرض

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طرحت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وظيفة "معيد" بقسم الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بُعد بكلية علوم الأرض، للعام الدراسي 1439/1438هـ.

واشترطت الجامعة في المتقدم أن يكون سعودياً وألا يتجاوز عمره 30 عاماً، وأن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية في ذات التخصص من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، وألا يقل التقدير في البكالوريوس عن جيد جداً، إضافة إلى حصوله على درجة التوفل، أو STEP، أو IELTS.

وقالت الجامعة: على المتقدم إحضار وثيقة تخرج، وكشف درجات معتمدة، وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها المتقدم إن وُجدت، مع الأوراق الثبوتية خلال الدوام الرسمي في الفترة 22/ 3 - 22/ 4/ 1439هـ، وتقديمها إلى مكتب رئيس قسم الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بعد بمبنى رقم "55" غرفة رقم "15"، أو على البريد الإلكتروني ashujoon@kau.sa أو على العنوان البريدي ص.ب 80206 جدة 21589.