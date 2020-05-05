عبر الواتس والإيميل.. "مساجد جدة" تطلق خدمة التواصل مع مراجعيها

"ماجد شراحيلي": تم استقبال استفسارات عن الوظائف وإجراءات التعيين

أطلقت الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة اليوم خدمة التواصل مع المراجعين عن طريق الواتس أب أو الإيميل.

وقال مدير عام الإدارة الشيخ ماجد شراحيلي إن هذه الخدمة جاءت بناء على توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيزآل الشيخ مشيراً أنها تهتم بكل ما يخدم المراجعين عن طريق التواصل عن بعد تماشياً مع جائحة فيروس كورونا.

وأشار" شراحيلي " إلى أنه تم استقبال استفسارات عن الوظائف الخاصة بالمنسوبين واستفسارات عن إجراءات تعيين وطلب إيصال مياه لمسجد جديد وتحديث بيانات إضافة إلى ما يرد من قبل الرقم الموحد للوزارة لاستقبال الشكاوى والبلاغات ١٩٣٣ وأشار إلى أن الإدارة تقوم بمعالجتها أولاً بأول وتتضمن معالجات الصيانة والصوتيات ومنسوبي المساجد ونسبتها تتفاوت من ٣٠ إلى ٥٠ يومياً تقريباً.