حالة ماطرة تواعد جازان وتستمر لـ 7 مساءً

الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات العارضة، فيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

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14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 12:04 PM

الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

حالة ماطرة تواعد جازان وتستمر لـ 7 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات العارضة، فيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

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