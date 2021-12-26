باسم "فايز المالكي".. الجامعة العربية المفتوحة تطلق منحة سنوية للمحتاجين وذوي الإعاقة

تعد الأولى من نوعها على مستوى العمل الإنساني لخدمة الفئات الخاصة بشكل مجاني

أعلن الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة عن إطلاق منحة سنوية باسم الفنان فايز المالكي تهدف إلى تدريس المحتاجين وذوي الإعاقة وذوي الظروف الخاصة مجاناً في أي فرع من فروع الجامعة في الدول العربية.

وتفصيلاً، جاء هذا الإعلان في الوقت الذي تم فيه تدشين معرض (طلال تاريخ يقرؤه الأجيال) بمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل الأمير طلال بن عبدالعزيز رحمه الله، وتم تسليط الضوء على أن الإنسان هو الاستثمار الحقيقي.

وتعتبر هذه المنحة هي الأولى من نوعها على مستوى العمل الإنساني، والتي ستخدم ذوي الفئات الخاصة وتلبية احتياجاتهم التعليمية بشكل مجاني من منطلق هذه المبادرة .

وعلق الأمير عبدالعزيز بن طلال بأن هذه المنحة باسم فايز المالكي لما له من بصمة وأثر كبير على هذا المجال حتى أضحى اسمه من الأسماء المهمة والتي يجب أن يبقى أثرها بعمل مستدام مثل هذه المنحة .

من جهة أخرى، عبر الفنان فايز المالكي عن سعادته الكبيرة بهذه المبادرة وأكد أنها تشريف حقيقي لأي شخص يعمل ويبادر في المجال الإنساني، وأنها ستكون بمثابة الدافع لمزيد من تقديم المبادرات الإنسانية والخيرية خاصة وأنها ستخدم هذه الفئة التي يجب أن تأخذ حقها في التعليم والتأهيل.

وقدم المالكي شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن طلال على هذا التكريم، مؤكداً أن هذه المبادرات والأعمال تأتي في ظل رؤية ٢٠٣٠ والتي تهدف إلى إيصال المملكة للعالمية في مجال العمل الإنساني وجعله نموذجاً يحتذى به.

يذكر أن الفنان فايز المالكي تم تتويجه مؤخراً بسفير التطوع على مستوى المملكة من قبل وزير الموارد البشرية، كما نال لقب سفير ريادة الأعمال لذوي الإعاقة ويحمل عدة مناصب فخرية وسفيراً لأكثر من ٢٠ جهة إنسانية وخيرية.