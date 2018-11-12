أمن الطرق يحذر مستخدمي طريق "الرياض - الدمام" من الأمطار

دعا عبر حسابه في "تويتر" قائدي المركبات إلى تهدئة السرعة

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق من تأثر طريق "الدمام- الرياض"، بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بهبوب رياح نشطة على بعض المواقع.

ودعا الحساب الرسمي للقوات على "تويتر" مستخدمي الطريق من قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.