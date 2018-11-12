أمن الطرق يحذر مستخدمي طريق "الرياض - الدمام" من الأمطار

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق من تأثر طريق "الدمام- الرياض"، بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بهبوب رياح نشطة على بعض المواقع.
ودعا الحساب الرسمي للقوات على "تويتر" مستخدمي الطريق من قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.
دعا عبر حسابه في "تويتر" قائدي المركبات إلى تهدئة السرعة
حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق من تأثر طريق "الدمام- الرياض"، بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بهبوب رياح نشطة على بعض المواقع.
ودعا الحساب الرسمي للقوات على "تويتر" مستخدمي الطريق من قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.