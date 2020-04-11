"البيئة" تطلق صفحة تصريح التنقل لملاك المزارع والمواشي والنحالين

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاقها للصحفة الإلكترونية لحصول ملاك المزارع والمواشي والنحالين ومشروعات الدواجن والأسماك على تصريح إلكتروني لمرة واحدة أسبوعياً.

وقالت: يعطى بعد التنسيق مع شرطة المنطقة في المدن والمحافظات التي يسري فيها تعليق التجول مدة 24 ساعة، وهذا التصريح لمن تتوفر لديهم وثائق داعمة.