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قالت: رفعًا لكفاءة الطرق في العاصمة.. خلال الربع الثاني من العام

أمانة الرياض: تنفيذ أعمال سفلتة بمساحة تُقارب الـ3 ملايين متر مربع

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أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تنفيذ أعمال سفلتة بمساحة تقارب الـ3 ملايين متر مربع.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: رفعًا لكفاءة #الطرق في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفّذ أعمال سفلتة بمساحة تقارب الـ3 ملايين متر مربع خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأضافت الأمانة: تمت صيانة 430 لوحة إرشادية وإصلاح 160707م2 من الهبوطات، ودهان 38137 م2 أرضية.