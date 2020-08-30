بورندي تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة البورندية عن تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في بورندي ارتفع إلى 445 مصابًا، فيما بقي عدد الوفيات عند حالة وحيدة.

بورندي فيروس كورونا الجديد

0

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 07:00 PM

خلال الساعات الـ24 الماضية

بورندي تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 363

أعلنت وزارة الصحة البورندية عن تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في بورندي ارتفع إلى 445 مصابًا، فيما بقي عدد الوفيات عند حالة وحيدة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

بورندي فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020