مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث مروري على طريق مطار عرعر

فرق إسعاف الهلال الأحمر باشَرت الواقعة ونقلت الحالات إلى المستشفى

لَقِيَ ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون، مساء اليوم في حادث مروري بين مركبتين على طريق "مطار- عرعر"، بالقرب من مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد.

وذكر المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، مساعد غالي العنزي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً من مواطن الساعة ( 01:30 م) بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، من مراكز الإسعاف بمدينة عرعر وفرقتين إسعافيتين تابعتين لوزارة الصحة.

وتابع: عند وصول الفرقة الإسعافية الأولى الساعة ( 01:38م)، تبين أنه حادث تصادم بين سيارتين تقلان ستة أشخاص، سعوديي الجنسية، ونتج عن هذا الحادث وفاة ثلاثة منهم- رحمهم الله - وتعرض ثلاثة آخرون لإصابات متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة، وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد.



