"محافظ القنفذة" يستضيف وفدًا من أصحاب الأعمال ومسؤولي المنطقة

استضاف محافظ القنفذة فضا بن بين البقمي، وفدًا من أصحاب الأعمال ومسؤولي منطقة مكة المكرمة، في إطار زيارة الوفد للمحافظة يومي الخميس والجمعة الماضيين؛ للتعرف على المقومات السياحية والاستثمارية والمخزون الحضاري الذي تتميز به المحافظة.

وشملت زيارة الوفد، الاطلاع على أكبر مزرعة للربيان في العالم بمحافظة الليث، وما تحتويه من تقنية عالية وأجهزة متطورة، وما تُنتجه وتسوقه محليًّا وخارجيًّا؛ مما يجعل هذا المشروع مفخرة للوطن.

من جانبه، قدّم الوفد شكره الجزيل لمحافظ القنفذة فضا بن بين البقمي على ما بذله من مجهودات في إنجاح برنامج هذه الزيارة لمحافظة كالقنفذة ضمن محافظات المنطقة، والتي كان لها بالغ الأثر في الوقوف على مقومات هذه المحافظة الواعدة، كما شكر الوفد صاحب المبادرة إبراهيم السبيعي ومنسق الزيارة عضو المجلس البلدي بجدة حسن بن سلطان بصفر، ومحمود مغربي، وكل المشاركين في تنظيم هذه الزيارة.