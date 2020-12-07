"هلال الحدود الشمالية " يحتفل باليوم العالمي للتطوع 2020 بعرعر

كرّم المتطوعين والمتطوعات ونظم محاضرة عن الإسعافات الأولية

احتفى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية، باليوم العالمي للتطوع 2020.

وصرّح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية الدكتور ثامر إسماعيل يتيم، بأن الاحتفال بهذه المناسبة هو تذكير إنجازات عام كامل حقق فيه الأبناء المتطوعون والمتطوعات، ما يبعث على الفخر ولفت إلى أن هذا الاهتمام لم يأت من فراغ، بل يعكس وعيًا وإدراكًا لأهمية تفعيل دور الشباب في المجتمع، فيما يتعلق بركيزة التنمية البشرية، من خلال تنظيم هذا الاحتفال، وغيره من الأنشطة التطوعية والإنسانية على مدار العام.

وأضاف "يتيم" تأكيد متطوعي هيئة الهلال الأحمر ومتطوعاته، أنهم على العهد بهم دائمًا، بكل ما لديهم من تفانٍ والتزام وإبداع، لينفذوا العديد والعديد من الأنشطة التطوعية والمشروعات المجتمعية، والتفاعل الدائم مع احتياجات المجتمع، والعطاء بلا حدود.

وكرّم مدير عام الهيئة عددًا من المتطوعين والمتطوعات في مجمع عرعر مول وتنفيذ محاضرة عن الإسعافات الأولية بمخيم تكريم المتطوعين في جمعية البر الخيرية ولجنة التنمية الاجتماعية بلينة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.