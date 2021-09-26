خلفاً لـ"مانو".. "النصر" يقترب من التوقيع مع الفرنسي "رودي جارسيا"

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا قد بات الأقرب لقيادة النصر في الفترة المقبلة .
وتقدمت إدارة النصر بعرض أولي للمدرب الفرنسي قبل أن تعاود التقدم بعرض جديد لإقناع المدرب بتولي المهمة .
وكانت إدارة النصر قد أعلنت إقالة البرازيلي مانو مينزيس من مهمته بسبب تردي نتائج الفريق وتعرضه لهزيمتين من أصل أربع مباريات قاد فيها الفريق .
وارتبطت أسماء عدة بقيادة الفريق منهم كيكي سيتين وأولاريو كوزمين ومارسيلو غالاردو وغيرهم كثير .
كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا قد بات الأقرب لقيادة النصر في الفترة المقبلة .
وتقدمت إدارة النصر بعرض أولي للمدرب الفرنسي قبل أن تعاود التقدم بعرض جديد لإقناع المدرب بتولي المهمة .
وكانت إدارة النصر قد أعلنت إقالة البرازيلي مانو مينزيس من مهمته بسبب تردي نتائج الفريق وتعرضه لهزيمتين من أصل أربع مباريات قاد فيها الفريق .
وارتبطت أسماء عدة بقيادة الفريق منهم كيكي سيتين وأولاريو كوزمين ومارسيلو غالاردو وغيرهم كثير .