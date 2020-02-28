العراق.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 7 حالات

منها إصابتان جديدتان.. واحدة في كركوك والثانية في بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن ارتفاع عدد الإصابات المكتشفة المؤكدة بفيروس "كورونا" في العراق، إلى سبع إصابات "ستة عراقيين، وإيراني واحد".

وأفادت الوزارة في بيان، اليوم، بأن هذه الحصيلة سجّلت بعد اكتشاف حالتي إصابة جديدتين؛ واحدة في كركوك، والثانية في بغداد.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف أربع إصابات مؤكدة بالفيروس لدى أفراد عائلة عراقية قادمة إلى كركوك من إيران، فضلًا عن حالة إصابة واحدة في مدينة النجف تعود لشخص يحمل الجنسية الإيرانية تم ترحيله إلى بلده بسيارة إسعاف.