"العواد" يدشّن ورشة "حقوق المتهم والمجني عليه أثناء القبض والتفتيش"

افتتحها رئيس هيئة حقوق الإنسان بحضور عدد من المختصين والمهتمين

دشّن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم، ورشة تدريبية "عن بُعد" تحت عنوان "حقوق المتهم والمجني عليه أثناء القبض والتفتيش والاستدلال والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ"، التي تقام في جميع مناطق المملكة، بمشاركة عدد من المختصين وتستهدف منها الهيئة تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة بغرض مشاركة القضاة ورجال التحقيق والضبط الجنائي والتنفيذ، الحقوق والضمانات التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.

وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن الورشة تأتي في ظل ما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، من اهتمام كبير بحقوق الإنسان بشكل عام، والعدالة الجنائية بشكل خاص، حيث جرى تطوير عديد من الأنظمة ذات الصلة للارتقاء بالعدالة الجنائية في جميع القطاعات من جهة، بما يعزّز منع الجريمة ومكافحتها من جهة أخرى، مشيراً إلى حرص الهيئة على تطبيق جميع معايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالعدالة الجنائية، بما يحفظ للمتهم والمجنى عليه حقه في جميع المراحل "القبض والتفتيش والاستدلال والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ".

وبيّن أن ذلك يأتي من صميم اختصاصاتها وهو التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكاً لتلك الحقوق، ومتابعة تطبيق ما يخص تلك الجهات من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها، كما يأتي ذلك امتداداً لما تصبُ إليه القيادة من إقامة مجتمع مستقر مبني على إقامة العدل والإنصاف وينمو نحو الرفاهية والسعادة حينما يشعر كل مواطن فيه ومقيم على أرضه بكرامته الإنسانية، وأن حقوقه مصونة محفوظة.

وأضاف "العواد" أن الورشة التدريبية تناقش عدة محاور، هي: المبادئ الضامنة للعدالة الجنائية في الشريعة الإسلامية وفي النظام العدلي السعودي، وضمانات المتهم وحقوق الإنسان، والحق في مكافحة الجريمة، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك المحاكم الجنائية الدولية ودورها في حماية الحقوق، والمحاكم الوطنية ودورها في حماية حقوق الإنسان، والحماية القانونية للحياة الخاصة والأسرة والمسكن والمراسلات، إضافة إلى الحقوق المكفولة للمتهم المجني عليه، وحقوق النزلاء والمسجونين، والقواعد النموذجية لمعاملتهم.

وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان، إلى أن الورش ستنفذ في مناطق: حائل والحدود الشمالية والجوف، والرياض والقصيم والشرقية، كما ستُنفذ في مناطق: عسير وجازان والباحة ونجران، إضافة إلى مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة.