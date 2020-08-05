"تعليم المهد" تدعو أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم الطلاب في النقل المدرسي

للعام الدراسي المقبل.. لضمان رحلة دراسية آمنة ومنتظمة ولجميع المراحل

دعت إدارة التعليم بمحافظة المهد، أولياء الأمور، إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم الطلاب والطالبات في خدمة النقل المدرسي للعام المقبل 1442.

يأتي ذلك بعد أن أتاحت شركة تطوير خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور، إضافة إلى توضيح خمس خطوات لتسديد الفاتورة إلكترونياً عن طريق حساب ولي الأمر البنكي.

وأهابت إدارة التعليم بأولياء الأمور الإسراع إلى تسجيل أبنائهم الطلاب والطالبات في خدمة النقل المدرسي في جميع مدارس المحافظة "بنين-بنات" ولجميع المراحل الدراسية، وذلك لما يوفره النقل المدرسي من خدمة ورحلة دراسية آمنة ومنتظمة لطلاب والطالبات.

من جانبها خصصت الشركة الرقم المجاني، (‪8001231000) للتواصل والتفاعل مع المستفيدين من هذه الخدمة.

وأشارت شركة تطوير للخدمات التعليمية إلى أنه يمكن التواصل أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التابعة للشركة تحت اسمها الموحد (TatweerTc).