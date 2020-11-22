"تكهنات وحجج بلا أساس".. قاضٍ يرفض طعن ترامب على "أصوات بنسلفانيا"

الحكم مثّل أحدث ضربة لجهود ترامب المتعثرة لإلغاء انتخابات الثالث من نوفمبر

رفض قاضٍ اتحادي، أمس السبت، دعوى قضائية أقامتها حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.

ومثّل هذا الحكم أحدث ضربة لجهود ترامب المتعثرة لإلغاء انتخابات الثالث من نوفمبر التي خسرها أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

ووفق رويترز، وصف القاضي ماثيو بران، الذي أصدر هذا الحكم، القضية بأنها "حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات".

الرئيس الأميركي دونالد ترمب

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22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 10:40 AM

الحكم مثّل أحدث ضربة لجهود ترامب المتعثرة لإلغاء انتخابات الثالث من نوفمبر

"تكهنات وحجج بلا أساس".. قاضٍ يرفض طعن ترامب على "أصوات بنسلفانيا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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رفض قاضٍ اتحادي، أمس السبت، دعوى قضائية أقامتها حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.

ومثّل هذا الحكم أحدث ضربة لجهود ترامب المتعثرة لإلغاء انتخابات الثالث من نوفمبر التي خسرها أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

ووفق رويترز، وصف القاضي ماثيو بران، الذي أصدر هذا الحكم، القضية بأنها "حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات".

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