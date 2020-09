القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تكشف المتأهلين للمرحلة الأخيرة من فعالية "آرتاثون"

في تجربة افتراضية غير مسبوقة

أعلنت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي أعمال الفرق العشر المتأهلة للمرحلة الأخيرة من فعالية آرتاثون (الذكاء الاصطناعي للفن)، وذلك بعد أن سجل فيها أكثر من 2000 متقدم من مختلف دول العالم بأعمار متفاوتة، وتأهل منهم 300 متسابق، من فنانين ومطوري ذكاء اصطناعي.

وتم إعلان أسماء الفِرق العشر المتأهلة للمعرض الفني خلال بث مباشر لاحتفال افتراضي. وكانت الفرق العشر المتأهلة هي: SaudiPicasso، وEmergent Topographies، وMaruen - The Chimera Ant Queen،وAIAuthentic Clay، وHya: Esoteric & Energeti،وTheBeauty of Belonging، وMuseum of GANs،وMachineMythology، وUltimate Pattern، وNovel2Art.

ومن المقرر تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وإقامة المعرض الفني ضمن فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي ستنعقد يومَي 21 و22 أكتوبر 2020م. وسيحصل الفريق صاحب المركز الأول على مبلغ 300 ألف ريال سعودي، وصاحب المركز الثاني على مبلغ 150 ألف ريال سعودي، في حين سيحصل الفريق الثالث على 100 ألف ريال سعودي.

وبهذه المناسبة أعرب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رئيس اللجنة الإشرافية العليا للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، عن سعادته بالتنافسية العالية والحماس الكبير لدى المتسابقين، والمستوى المتميز للأعمال الفنية التي تأهلت للمرحلة النهائية.

وأشار الدكتور الغامدي إلى أن عملية اختيار الأعمال الفائزة لم تكن سهلة؛ فقد وضعت لجنة التحكيم معايير دقيقة، وآليات صارمة لضمان أن تكون الأعمال المقدمة متميزة، وترتقي لمستوى التحدي المطروح.

وتمتد فعالية آرتاثون الذكاء الاصطناعي للفن على أربع مراحل: مسابقة الآرتاثون التي أُقيمت خلال الفترة 23 – 25 يناير 2020، وتأهل منها 20 فريقًا. تلتها مرحلة البرنامج التدريبي التي أُقيمت خلال الفترة 26 يناير – 30 مارس؛ إذ حصل المتأهلون على أكثر من 140 ساعة تدريب من قِبل مدربين وخبراء عالميين في صناعة الفن القائم على الذكاء الاصطناعي.

وأتت المرحلة الثالثة عبر الاحتفال الافتراضي الخاص بالإعلان عن الأعمال الفنية العشرة المتأهلة من أصل عشرين عملاً؛ ليتم عرضها في المرحلة الأخيرة خلال المعرض الفني المصاحب للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وقد حظي الآرتاثون بدعم فريق استشاري عالمي، من ضمنهم: لورين ماكارثي مستشارة فنون قائمة على التقنيات من الولايات المتحدة الأمريكية، وكريستيان لوكلير مستشار فنون رقمية ومؤسس شركة فنون قائمة على الذكاء الاصطناعي بألمانيا، ولوبا إليوت مستشارة فن قائم على الذكاء الاصطناعي بالمملكة المتحدة.

أما لجنة تحكيم الآرتاثون فيرأسها رياض الناصر عضو الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ويشغل عضويتها كل من: عبدالله الذواد عضو الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وعفت فدعق خبيرة مفاهيم فنية، وأندرو ييب خبير ذكاء اصطناعي، وهيثم نوار خبير فنون رقمية وعضو وزارة الثقافة، وجين كريستوف ريوكس خبير فنون رقمية وعضو وزارة الثقافة.

وتحظى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، وبتنظيم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية".

وستشكل القمة واجهة تقنية حديثة للمملكة العربية السعودية في إطار تحقيق تطلعات رؤية 2030 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتقنية. وستعزز القمة من دور السعودية الريادي في مسيرة الذكاء الاصطناعي وقيادة الجهود العالمية في هذا المجال. وستكون القمة حاضنة لملتقى عالمي، يعقد بشكل سنوي لتبادل الخبرات، وعقد الشراكات الفاعلة في عالم البيانات والذكاء الاصطناعي.