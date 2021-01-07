ترقية "توفيق زبيدي" إلى رئيس رقباء بمرور الرياض

صدر قرار بترقية الرقيب أول توفيق محمد زبيدي من منسوبي مرور الرياض، إلى رئيس رقباء.



وعبر "توفيق زبيدي" عن سعادته الكبيرة بهذه الترقية، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.



وتقدم "سبق" التهنئة لـ"توفيق" على هذه الترقية، متمنية له مزيدًا من العطاء في حياته العملية.