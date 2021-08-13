أسبوع رياضي حافل: طارق حامدي يتوج بفضية الألعاب الأولمبية.. وميسي ينتقل لباريس سان جيرمان

نعم.. كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي، كيف لا وهو كان شاهداً على تتويج المملكة العربية السعودية بثاني ميدالياتها الأولمبية في تاريخها، في حين كانت العاصمة الفرنسية وناديها باريس سان جيرمان محط أنظار العالم بأسره .
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "سبق " تغطي ما يجري، لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
ففي الشأن المحلي طغى خبر حصول لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، طارق حامدي على الميدالية الفضية في وزن 75 كغم لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020 على جميع الأخبار مطلع الأسبوع الماضي أما في الشأن العالمي كان انتقال ميسي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس أبرز الأحداث.
طارق حامدي يتوج بفضية أولمبياد طوكيو
ولي العهد يلتقي اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020
المنتخب السعودي يقفز 4 مركز في التصنيف العالمي لشهر أغسطس الجاري
مفاجأة كبيرة في افتتاح دوري المحترفين السعودي
وزارة الرياضة تعلن: رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للملاعب إلى 60%
انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة بالطائف
سيطرة سعودية على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة العالم للراليات
ارتفاع القيمة السوقية للدوري السعودي.. لأعلى معدل في تاريخه
مهند عسيري يعلن اعتزاله كرة القدم
باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع "ميسي"
تشيلسي بطلاً لكأس السوبر الأوروبي على حساب فياريال الإسباني
فريال أشرف تحصد أول ذهبية لمصر في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو
في ختام الألعاب الأولمبية في طوكيو .. أمريكا تتصدّر جدول ترتيب الميداليات بـ 113 ميدالية
نعم.. كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي، كيف لا وهو كان شاهداً على تتويج المملكة العربية السعودية بثاني ميدالياتها الأولمبية في تاريخها، في حين كانت العاصمة الفرنسية وناديها باريس سان جيرمان محط أنظار العالم بأسره .
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "سبق " تغطي ما يجري، لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
ففي الشأن المحلي طغى خبر حصول لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، طارق حامدي على الميدالية الفضية في وزن 75 كغم لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020 على جميع الأخبار مطلع الأسبوع الماضي أما في الشأن العالمي كان انتقال ميسي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس أبرز الأحداث.
طارق حامدي يتوج بفضية أولمبياد طوكيو
ولي العهد يلتقي اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020
المنتخب السعودي يقفز 4 مركز في التصنيف العالمي لشهر أغسطس الجاري
مفاجأة كبيرة في افتتاح دوري المحترفين السعودي
وزارة الرياضة تعلن: رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للملاعب إلى 60%
انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة بالطائف
سيطرة سعودية على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة العالم للراليات
ارتفاع القيمة السوقية للدوري السعودي.. لأعلى معدل في تاريخه
مهند عسيري يعلن اعتزاله كرة القدم
باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع "ميسي"
تشيلسي بطلاً لكأس السوبر الأوروبي على حساب فياريال الإسباني
فريال أشرف تحصد أول ذهبية لمصر في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو
في ختام الألعاب الأولمبية في طوكيو .. أمريكا تتصدّر جدول ترتيب الميداليات بـ 113 ميدالية