بنجلاديش.. الكشف عن جريمة اغتصاب جماعي لفتاة بعد تعذيبها

الشرطة تعتقل 4 من المشتبه بهم

ألقي في بنجلاديش القبضُ على أربعة رجال متهمين بأنهم جزء من مجموعة إجرامية قامت بالتعدي على فتاة وتجريدها من ملابسها وتعذيبها والاعتداء عليها جنسياً، بحسب ما تتهمهم الشرطة به.

ويُزعم أنهم اقتحموا غرفة المرأة في قرية في مقاطعة نواكهلي جنوب شرق البلاد وهددوها بالقتل حال الإبلاغ عنهم.

لكن فضح أمرهم في النهاية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عندما عثر روادها على اللقطات التي تشاركها الرجال حول الجريمة التي ارتكبت قبل أكثر من شهر وتداولوها الأحد على نطاق واسع ما أثار الغضب والاستياء العام مما جرى.