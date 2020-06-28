"متحدث الصحة": نلاحظ ارتفاعاً في منحنى نمو العدوى والحالات الحرجة

أكد مراقبتها بشكل يومي

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ملاحظة ارتفاع قليل في منحنى نمو العدوى؛ مما يدعو إلى الحذر أكثر.

وقال متحدث وزارة الصحة: إن "رقم الحالات الحرجة ما بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة، وهي أعداد مرتفعة"، مشيرًا خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي إلى أنها تستقر حاليًا، ومؤكدًا أنه تتم مراقبتها بشكل يومي.