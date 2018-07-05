دون الرجوع إليها.. الخدمة المدنية تمكن الجهات الحكومية من ترقية موظفيها للمرتبة العاشرة فما دون

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن بداية تمكينها للجهات الحكومية من إستكمال وإنهاء كافة إجراءات الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 686 ) وتاريخ 15 -03 – 1421هـ، وما هو وارد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية، والدورات التدريبية، إعتباراً من مطلع شهر محرم المقبل لعام 1440هـ، وذلك كما جاء في التعميم الذي أصدره وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان للوزارات والمصالح الحكومية.

وقد أشار التعميم أن تمكين الجهات الحكومية من كافة إجراءات الترقيات للمرتبة العاشرة فما دون، دون الرجوع لوزارة الخدمة المدنية، يأتي انطلاقاً من إستراتيجيتها بما يحقق اهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، التي من ضمنها تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بنفسها.

وبينت الوزارة أنها وفرت العديد من البرامج الآلية والأدوات الممكنة التي تساعد الجهات الحكومية على إدارة مواردها البشرية بما يتلاءم مع طبيعة أنشطتها، وبما يساعد تلك الجهات على أداء مهامها بالصورة التي تتطلع إليها.

ونوهت الخدمة المدنية إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تأكدت من توفر المعرفة والقدرة لدى المختصين في إدارة الموارد البشرية في الجهات الحكومية على إدارة ما يخص الجوانب الوظيفية في جهاتهم.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية في تعميمها على أنها ستكون عوناً وداعماً للجهات الحكومية بكل ما تملك من إمكانيات فنية وإدارية تساعد الجهات الحكومية على القيام بدورها على أكمل وجه، من خلال عقدها للعديد من ورش عمل للجهات الحكومية لشرح آلية تمكين الجهات الحكومية وتدريب المختصين عليها في إدارات الموارد البشرية.