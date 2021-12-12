"كيان" تحتفل بالمتطوعات وتدشن "وحدة التطوع" الخاصة بالجمعية

بمناسبة اليوم السعودي والعالمي للتطوع

دشنت جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة وحدة التطوع الخاصة بالجمعية، وذلك في بداية احتفالها بالمتطوعات المتميزات وإعلان انضمام فريق يسر التطوعي تحت مظلتها، وذلك في الحفل الذي احتضنته مكتبة الملك عبد العزيز العامة بطريق خريص بالرياض بمناسبة اليوم السعودي والعالمي للتطوع .

حضر الحفل سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة الجمعية وعددٌ من أعضاء مجلس الإدارة، والأميرة سارة سيف الدين آل سعود قائدة فريق يسر التطوعي، وعضوات جمعية كيان ، والموظفات، والمتطوعات، وقدمت البرنامج المتطوعة ريم عبد العزيز ناصر.

وفي كلمتها في الحفل المعد بتلك المناسبة، قالت سمها الغامدي إن "اليوم العالمي للتطوع مناسبة نحرص جميعًا أن يكون لنا دور أساس فيها باعتبار التطوع يمثل العصب الأساس الذي يدير عجلة الإنجاز في كل جمعية غير ربحية، والتطوع هو سمة المجتمعات المتحضرة؛ لذا جاءت رؤية سمو ولي العهد 2030 لتتضمن هدفًا أساسيًا للتطوع بأنه إن شاء الله سنصل إلى 1,000,000 متطوع."



وأشارت إلى أن "جمعية "كيان" هي إحدى هذه الجمعيات التي لا يستقيم عملها ولا يستمر إلا بالجهود التطوعية التي تواكب كل مشروعاتها، فقد تأسست بجهود تطوعية من المؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وبعطائهم الدائم والمستمر .

وأضافت أن مجلس الإدارة المتطوع في وقته وجهده وماله يعمل على تحقيق أهداف الجمعية والسير قدمًا نحو المزيد من المشروعات والبرامج التي تصب في احتياج مستفيدينا من أبنائنا الأيتام ذوي الظروف الخاصة.



وأشارت إلى أن "إنشاء وحدة العمل التطوعي" سيكون لها دور كبير جدًا إن شاء الله في وضع المعايير التي تحكم عملية تطوعية ويساعد على تقنين العملية التطوعية وقياسها حتى يحقق هدفنا بسرعة أكبر.



وتابعت: "اليوم أيضًا نحتفي بانضمام "فريق يسر" ليكون تحت مظلة الجمعية وهو فريق تطوعي رائد بقيادة سمو الأميرة سارة بنت سيف الدين آل سعود ونشكر لهم هذه المبادرة المباركة".



ثم شكرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومجلس الإدارة بجمعية كيان على تطوعه بجهده وماله ليحقق أهدافها السامية في خدمة أبنائها الأيتام، وقد حقق خلال ٢٠٢١ أكثر من ١٦٠٠ ساعة تطوعية جزاهم الله خير الجزاء.



وقالت الأميرة سارة بنت سيف الدين آل سعود قائدة فريق يسر التطوعي: "قام فريق يسر بمطلع العام الحالي بتوقيع اتفاقية تعاون مع جمعية كيان للأيتام ليصبح في ذلك الفريق التطوعي الأول الذي يعمل تحت مظلتها كشريك استراتيجي، ونحن نفخر في فريق يسر بتحقيق هذا الإنجاز ونأمل من خلاله تحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة من هم أبناؤنا جميعًا" .

وفي كلمتها، أثنت مزنة السبيعي من فريق يسر التطوعي على الشراكة المثمرة بين "جمعية كيان للأيتام وفريق يسر التطوعي " والتي نسعى من خلالها إلى تحقيق أعمال مستدامة لدعم الأيتام.



وأثرت المتطوعات اللقاء بعطائهن وأعمالهن وإنجازاتهن التطوعية وعلى رأسهم " فاطمة النويصر" أم المتطوعين" والمتطوعة ريام الجاسر، والمتطوعة ريم عبد العزيز ناصر، والمتطوعة رفيف عبد العزيز سعد سعيد"، حيث عرضت المتطوعات قصصهن وخبراتهن مع التطوع ومآثر التطوع عليهن وعلى أسرهن.



وفي الختام تم تكريم الجميع على جهودهن المخلصة .