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استعدادًا للمشاركة في المرحلة الثالثة من بطولة العالم

أخضـر السهام السعودي يـصل لباريس

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يدشن المنتخب السعودي الأول للسهـام غداً الثلاثاء مشاركته في بطولة العـالم للسهام "المرحلة الثالثة" والتي تحتضنها العاصمة الفرنسية "باريس" خلال الفترة من 21-26 يونيو الجـاري.



وشارك اليوم الاثنين كل من منصور علوي وعبدالرحمن الموسى وراشد السبيعي وصلاح الشمراني في التدريبات الرسمية للبطـولة بعد أن تم اختيارهم للمشاركة في البطولة من قبل السيد "بول" مدرب المنتخب السعودي للسهام، فيما يترأس البعثة السعودية الأستاذ بكر التويجري الأمين العام للاتحاد.