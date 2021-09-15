





2

دون أن يمتد هذا الحظر إلى حق اتصال المتهم بوكيله أو محاميه

النيابة العامة: للمحقق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين

988

أوضحت النيابة العامة أن من الحقوق والضمانات المكفولة للمتهم حال اقتضاء إجراءات العدالة الجزائية حظر اتصال المتهم بغيره ألا يزيد مجموع مدد الأوامر الصادرة من المحقق في هذا الشأن على ستين يومًا دون أن يمتد هذا الحظر إلى حق اتصال المتهم بوكيله أو محاميه.



وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على 60 يومًا، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه".