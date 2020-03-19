مصدر: لا صحة لوجود كاميرات حرارية بمداخل أبواب الحرم

أكد أن الجهاز وُضع تجريبياً لأغراض مستقبلية وتمّت إزالته

نفى مصدر مطلع ما تم تداوله حول وجود كاميرات حرارية وضعت على أحد أبواب الحرم المكي الشريف، وتوجيه زوار المسجد الحرام إليها؛ للكشف على حرارة أجسادهم؛ لاستبعاد من تظهر عليه أعراض ارتفاع في درجة الحرارة.

وبيّن المصدر أن الجهاز الذي وُضع يُستخدم لأغراض تجريبية مستقبلية، وأخذ منه عينة بسيطة، وتمت إزالته من الموقع ولا صحة لوجوده، واستمرار العمل به.

كاميرات حرارية الحرم المكي الشريف

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19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 12:03 PM

أكد أن الجهاز وُضع تجريبياً لأغراض مستقبلية وتمّت إزالته

مصدر: لا صحة لوجود كاميرات حرارية بمداخل أبواب الحرم

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

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نفى مصدر مطلع ما تم تداوله حول وجود كاميرات حرارية وضعت على أحد أبواب الحرم المكي الشريف، وتوجيه زوار المسجد الحرام إليها؛ للكشف على حرارة أجسادهم؛ لاستبعاد من تظهر عليه أعراض ارتفاع في درجة الحرارة.

وبيّن المصدر أن الجهاز الذي وُضع يُستخدم لأغراض تجريبية مستقبلية، وأخذ منه عينة بسيطة، وتمت إزالته من الموقع ولا صحة لوجوده، واستمرار العمل به.

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كاميرات حرارية الحرم المكي الشريف

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