"بلدية السليمي" و"جمعية السليمي البيئية" تنفذان مبادرة "السعودية الخضراء"

دشنها المحافظ بحضور أعضاء المجلس المحلي.. وبمشاركة طلاب المدارس

دشن محافظ السليمي مشغل غازي الرمالي، اليوم، وبحضور نائب رئيس بلدية السليمي سعد سالم الزبني، وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة، مبادرة "السعودية الخضراء"، التي نفذتها بلدية المحافظة.

جاء ذلك تزامنًا مع إطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مبادرة السعودية الخضراء، بمشاركة طلاب مدارس المحافظة، ومتطوعي جمعية السليمي البيئية.

ومنذ إطلاق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، المنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء، وإطلاق سموه الحزمة الأولى من المبادرات البيئية النوعية في السعودية للمحافظة على البيئة، ومواجهة تحديات التغير المناخي؛ بدأت الجهات المعنية في جدولة زمنية لتنفيذ تلك الحزم على أرض الواقع.

وكانت بلدية السليمي قد طرحت فرصة تطوعية في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومُنح المتطوع ثلاث ساعات تطوعية لمن قام بالمشاركة اليوم في المبادرة.