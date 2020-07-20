كورونا في البرازيل.. 23529 إصابة و716 وفاة جديدة

مجمل الإصابات يرتفع إلى مليونين ومئة ألف والوفيات 79488

سجلت البرازيل 23529 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و716 حالة وفاة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إلى أنه بذلك يرتفع مجمل حالات الإصابة في البرازيل إلى مليونين و98389 حالةً، في حين بلغ مجمل حالات الوفاة 79488 حالةً.

تحتل البرازيل المركز الثاني وراء الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 08:45 AM

مجمل الإصابات يرتفع إلى مليونين ومئة ألف والوفيات 79488

كورونا في البرازيل.. 23529 إصابة و716 وفاة جديدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت البرازيل 23529 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و716 حالة وفاة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إلى أنه بذلك يرتفع مجمل حالات الإصابة في البرازيل إلى مليونين و98389 حالةً، في حين بلغ مجمل حالات الوفاة 79488 حالةً.

تحتل البرازيل المركز الثاني وراء الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا.

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فيروس كورونا الجديد

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