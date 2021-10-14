الذهبي "خالد بن فهد": لدينا أفضل النجوم والخسارة ليست في قاموس النصر

طالب الجماهير بشحذ همم اللاعبين قبل موقعة الوحدة الإماراتي "آسيويًّا"

طالب عضو شرف النصر الذهبي الأمير خالد بن فهد، اليوم الخميس، جماهير النادي بوضع ثقتها في لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، واصفًا إياهم بأفضل النجوم، ومطالبًا بالوقوف معهم وتشجيعهم، مؤكدًا أن الخسارة ليست في قاموس النصر.

وجاء في رسالة "الذهبي" عبر حساب النادي على "تويتر": "ادعموا كل من يخدم النصر، خصوصًا اللاعبين، من يبدع نصفق له، ومن يجتهد ويخطئ نقف معه ونشدّ من أزره، كرة القدم لعبة إبداعية وتنافسية، ولا بد أن يكون فيها أفراح وانتصارات واجتهاد وأخطاء".

وزاد: "الفوز يحفزنا للمزيد والمزيد، والتعادل يعيدنا أقوياء، أما الخسارة فليست في قواميسنا ولا تهزّنا أو تثنينا، لدينا أفضل النجوم ويحتاجون فقط الدعم والتشجيع، بعد توفيق الله سبحانه، فكونوا داعمين ومساندين ومحفزين لهم".