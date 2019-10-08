طلاب جامعة "المؤسس" يتأهلون للتصفيات النهائية للأولمبياد العالمي للروبوت

تأهل طلاب جامعة الملك عبدالعزيز إلى التصفيات النهائية للأولمبياد العالمي للروبوت WRO، التي ستقام في جمهورية المجر مطلع شهر نوفمبر المقبل، بعد تحقيقهم المراكز الأولى في التصفيات الوطنية من ذات المسابقة والتي أقيمت في الصالات الخضراء بالرياض، ونظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع جهات حكومية.



وتسلم الطلاب الفائزون الميداليات من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة وبحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.



وشارك طلاب الجامعة ضمن الفئة المتقدمة الخاصة بالطلاب الجامعيين، وهي إحدى الفئات الأربع الرئيسية والتي تنافس فيها 119 فريقًا تأهلوا من ضمن أكثر من 422 فريقًا مسجلاً بتصفيات مسابقة الأولمبياد.



وتمكن فريق 905 من تحقيق المركز الأول بمشاركة الطلاب خالد الزهراني ومحمد الحربي والفهد فلمبان من كلية الهندسة، وبإشراف الدكتور خالد منور، كما حقق فريق رقم 904 المركز الأول مكرر بمشاركة الطلاب عبدالرحمن الحاج وخالد السلمي وعبدالله الخوتاني من كلية الهندسة، وبإشراف الدكتور محمد بلال، وبذلك تأهل الفريقان للتصفيات النهائية بدولة المجر.



وحقق فريق رقم 907 المركز الثالث بمشاركة الطلاب وليد بن سلمان وعبدالعزيز بتاوي ومحمد الحربي من كلية الهندسة وكلية الحاسبات، وبإشراف الدكتور محمد بلال.



وضم الوفد المشارك في المسابقة المشرف على مركز الموهبة والإبداع في عمادة شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور إقبال بن محمد إسماعيل، ومدير مكتب المشرف العام على مركز الموهبة والإبداع حسام خليفة.



وبهذه المناسبة هنأ مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد الطلاب الفائزين تحقيق هذا الإنجاز المبهر من خلال الحصول على المراكز الأولى في التصفيات الوطنية المؤهلة للأولمبياد العالمي للروبوت WRO، حيث يعكس هذا الإنجاز القدرات والإمكانات التي يتمتع بها طلاب الجامعة، وتمنى لهم التوفيق في المنافسات النهائية الدولية في دولة النيجر وأن يمثلوا المملكة العربية السعودية خير تمثيل.