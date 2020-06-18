دولة عربية تعلن دخولها في موجة ثانية من جائحة "كورونا"

وزيرة الصحة تؤكد أهمية التقيد بإجراءات السلامة والوقاية

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، دخول دولة فلسطين في موجة ثانية من جائحة "كورونا المستجد".

وشددت "الكيلة"، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، على أهمية وضرورة تقيد جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية.

وكانت "الكيلة" قد أعلنت أمس تسجيل 39 إصابة بالفيروس، واليوم إصابة 5 مواطنين؛ مما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 750 إصابة.

فيروس كورونا الجديد

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18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 12:15 PM

وزيرة الصحة تؤكد أهمية التقيد بإجراءات السلامة والوقاية

دولة عربية تعلن دخولها في موجة ثانية من جائحة "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، دخول دولة فلسطين في موجة ثانية من جائحة "كورونا المستجد".

وشددت "الكيلة"، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، على أهمية وضرورة تقيد جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية.

وكانت "الكيلة" قد أعلنت أمس تسجيل 39 إصابة بالفيروس، واليوم إصابة 5 مواطنين؛ مما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 750 إصابة.

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فيروس كورونا الجديد

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